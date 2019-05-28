Рада провалила прийняття змін до соціальних законів

КИЇВ. 28 травня. УНН. Вечірнє засідання Верховної Ради закрилось після того, як нардепи провалили два важливі соціальні закони, а також не дали достатньої кількості голосів при рейтинговому голосуванні ще по ряду законопроектів. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.