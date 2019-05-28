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Рада провалила прийняття змін до соціальних законів

Рада провалила прийняття змін до соціальних законів

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Вечірнє засідання Верховної Ради закрилось після того, як нардепи провалили два важливі соціальні закони, а також не дали достатньої кількості голосів при рейтинговому голосуванні ще по ряду законопроектів. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

"Вечірнє засідання оголошую закритим. Запрошую завтра о 10:00 прибути всіх на ранкове засідання. Нагадую, що завтра – звіт Рахункової палати", - зазначив Парубій.

Перед цим він поставив на рейтингове голосування проекти законів про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також проект закону про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних.

Розгляд наступного документа в порядку денному - проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей – спікер запропонував не розпочинати, оскільки залишилось усього чверть години до завершення вечірнього засідання.

Нагадаємо, сьогодні, під час вечірнього засідання парламенту, народні депутати відхилили проект закону щодо надання творчої відпустки працівникам театрів.

Крім того, парламентарі відхилили проект закону про внесення змін до Податкового кодексу в частині введення термінів "особа з інвалідністю" замість "інвалід".

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