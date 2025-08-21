Рада провалила два закона в рамках Ukraine Facility
Киев • УНН
Верховная Рада не приняла во втором чтении законопроекты №9363 и №5837. Эти законы касались цифровизации исполнительного производства и государственного надзора.
Верховная Рада не смогла принять два законопроекта - №9363 и №5837 - в рамках Ukraine Facility, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг в Telegram, пишет УНН.
Провалились два закона по Ukraine Facility. №9363 - о цифровизации исполнительного производства, №5837 - об основных принципах государственного надзора. Оба были провалены полностью во втором чтении
Справочно
Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.
