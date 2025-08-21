Рада провалила два закона в рамках Ukraine Facility

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 6210 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 16672 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 24383 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 52222 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 139488 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 65849 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 115010 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 293954 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 90275 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 83679 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
41%
745мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 18810 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 40391 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 45666 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 42414 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 25299 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 63312 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 139496 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 115013 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 293997 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 269182 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мукачево
Луцк
Европа
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 38146 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 34779 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 35498 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 64183 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 76860 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136

Рада провалила два закона в рамках Ukraine Facility

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Верховная Рада не приняла во втором чтении законопроекты №9363 и №5837. Эти законы касались цифровизации исполнительного производства и государственного надзора.

Рада провалила два закона в рамках Ukraine Facility

Верховная Рада не смогла принять два законопроекта - №9363 и №5837 - в рамках Ukraine Facility, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг в Telegram, пишет УНН.

Провалились два закона по Ukraine Facility. №9363 - о цифровизации исполнительного производства, №5837 - об основных принципах государственного надзора. Оба были провалены полностью во втором чтении

- написал Железняк.

Справочно

Ukraine Facility - это финансовая поддержка Украины от Европейского Союза в размере €50 млрд на 2024-2027 годы. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

Правительство проголосовало за изменения в план Ukraine Facility: что предусматривается01.08.25, 20:43 • 4108 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Евро
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина