Рада провалила два закони у межах Ukraine Facility
Київ • УНН
Верховна Рада не ухвалила у другому читанні законопроєкти №9363 та №5837. Ці закони стосувалися цифровізації виконавчого провадження та держнагляду.
Верховна Рада не спромоглася ухвалити два законопроєкти - №9363 та №5837 - у межах Ukraine Facility, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер у Telegram, пише УНН.
Провалилися два закони по Ukraine Facility. №9363 - щодо цифровізації виконавчого провадження, №5837 - про основні засади державного нагляду. Обидва були провалені повністю у другому читанні
Довідково
Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.
