Рада провалила два закони у межах Ukraine Facility

07:38 • 6210 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 16671 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 24382 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 52221 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 139483 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 65849 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115007 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 293941 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 90268 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 83672 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 18810 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 40391 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 45666 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 42414 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 25299 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 63306 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 139480 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115004 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 293936 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 269138 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 38142 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 34775 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 35494 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 64179 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 76844 перегляди
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Рада провалила два закони у межах Ukraine Facility

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Верховна Рада не ухвалила у другому читанні законопроєкти №9363 та №5837. Ці закони стосувалися цифровізації виконавчого провадження та держнагляду.

Рада провалила два закони у межах Ukraine Facility

Верховна Рада не спромоглася ухвалити два законопроєкти - №9363 та №5837 - у межах Ukraine Facility, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер у Telegram, пише УНН.

Провалилися два закони по Ukraine Facility. №9363 - щодо цифровізації виконавчого провадження, №5837 - про основні засади державного нагляду. Обидва були провалені повністю у другому читанні

- написав Железняк.

Довідково

Ukraine Facility - це фінансова підтримка України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Уряд проголосував за зміни у план Ukraine Facility: що передбачається01.08.25, 20:43 • 4108 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Євро
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна