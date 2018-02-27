Рада предлагает освобождать от военной службы лиц, скрывающихся более 2 месяцев

Как отмечается в пояснительной записке, по информации Генерального штаба Украины, по состоянию на январь 2017 года, в Вооруженных Силах Украины насчитывается 8554 военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, из них 183 - офицеры, 8371 - солдат и сержантов (5969 - военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, 2176 - военной службы по контракту, 226 - срочной военной службы). При этом по крайней мере часть из них продолжает получать зарплату по основному месту работы.

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Законопроектом предлагается предусмотреть возможность увольнения с военной службы и исключения из списков личного состава Вооруженных Сил военнослужащих, которые отсутствуют по месту службы без уважительных причин более двух месяцев.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году.