Рада предлагает освобождать от военной службы лиц, скрывающихся более 2 месяцев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62141 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75352 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78122 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106978 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100291 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104514 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122779 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Рада предлагает освобождать от военной службы лиц, скрывающихся более 2 месяцев

Рада предлагает освобождать от военной службы лиц, скрывающихся более 2 месяцев

Киев  •  УНН

 • 17545 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада планирует разрешить освобождать от военной службы лиц, которые отсутствуют по месту несения военной службы более двух месяцев. Парламентарии 247 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, по информации Генерального штаба Украины, по состоянию на январь 2017 года, в Вооруженных Силах Украины насчитывается 8554 военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, из них 183 - офицеры, 8371 - солдат и сержантов (5969 - военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, 2176 - военной службы по контракту, 226 - срочной военной службы). При этом по крайней мере часть из них продолжает получать зарплату по основному месту работы.

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Законопроектом предлагается предусмотреть возможность увольнения с военной службы и исключения из списков личного состава Вооруженных Сил военнослужащих, которые отсутствуют по месту службы без уважительных причин более двух месяцев.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2018 году.

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