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Рада пропонує звільняти з військової служби осіб, які переховуються понад 2 місяці

Рада пропонує звільняти з військової служби осіб, які переховуються понад 2 місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада планує дозволити звільняти з військової служби осіб, які відсутні за місцем несення військової служби понад два місяці. Парламентарі 247 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, за інформацією Генерального штабу України, станом на січень 2017 року, у Збройних Силах України нараховується 8 554 військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, з них 183 – офіцерів, 8 371 – солдатів та сержантів (5 969 – військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, 2 176 – військової служби за контрактом, 226 – строкової військової служби). При цьому принаймі частина з них продовжує отримувати зарплату за основним місцем роботи.

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Законопроектом пропонується передбачити можливість звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу Збройних Сил військовослужбовців, які відсутні за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів у 2018 році.

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