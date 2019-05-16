Рада продлила льготный срок растаможки "евроблях"

Во время выступления народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что этим законопроектом, в том числе, продолжается льготный срок растаможки авто на еврономерах до 24 августа 2019 года.

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Напомним, Южанина заявляла, что льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.