Рада продлила льготный срок растаможки "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронных доверительных услугах" (№8371) в целом. За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов, передает УНН.
Во время выступления народный депутат, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что этим законопроектом, в том числе, продолжается льготный срок растаможки авто на еврономерах до 24 августа 2019 года.
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Напомним, Южанина заявляла, что льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.