Понад 260 тисяч "євроблях" порушили митні терміни транзиту – ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні 263 648 автомобілів з іноземною реєстрацією, які знаходяться з порушенням термінів митних режимів ввезення чи транзиту. Про це повідомила Державна фіскальна служба у відповідь на запит УНН.
За даними ДФС станом на 15 березня, після завершення дії пільгового періоду українці оформили 199 транспортних засобів з іноземною реєстрацією, ввезених з 2015 року по 25 листопада 2018 року. Власники цих транспортних засобів сплатили платежів понад 17 млн грн.
Зазначається, що всього з 23 лютого по 14 березня 2019 року оформлено понад 5,4 тис. транспортних засобів. Власники, яких сплатили платежів на суму понад 429 млн грн.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.