Более 260 тысяч "евроблях" нарушили таможенные сроки транзита - ДФС

По данным ДФС состоянию на 15 марта, после завершения действия льготного периода украинцы оформили 199 транспортных средств с иностранной регистрацией, ввозимых с 2015 года по 25 ноября 2018 года. Владельцы этих транспортных средств оплатили платежей более 17 млн грн.

Отмечается, что всего с 23 февраля по 14 марта 2019 оформлено более 5,4 тыс. транспортных средств. Владельцы, которые оплатили платежей на сумму свыше 429 млн грн.

Напомним, 25 ноября 2018 вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.