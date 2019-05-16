Рада продовжила пільговий термін розмитнення "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Верховна Рада України прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електронні довірчі послуги" (№8371) в цілому. За відповідне рішення проголосували 236 депутатів, передає УНН.
Під час виступу народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що цим законопроектом, в тому числі, продовжується пільговий термін розмитнення авто на єврономерах до 24 серпня 2019 року.
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Нагадаємо, Южаніна заявляла, що пільги на розмитнення авто на єврономерах можуть бути застосовані лише до соціально незахищених категорій громадян.