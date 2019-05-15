У Раді заявили, що вимоги "євробляхерів" не можуть бути виконані

"Вимоги представників руху "Авто Євро Сила" до Верховної Ради скасувати акциз на ввезений в Україну автотранспорт та відтермінувати введення штрафних санкцій не можуть бути виконані. Пільги на сплату митних платежів можуть бути застосовані лише до певних категорій громадян – багатодітних сімей, інвалідів, інших соціально незахищених категорій", - йдеться у повідомленні.

Южаніна повідомила, що звернулася до Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики з пропозицією розглянути можливість допомоги соціально незахищеним категоріям громадян розв’язати проблему розмитнення авто.

"На етапі ухвалення закону цих виключень робити не можна було, оскільки пільгами скористалися б ті, хто взагалі не хоче платити жодних платежів", - уточнила вона.

Народний депутат нагадала, що всі, хто мав бажання розмитнити авто, зробив це в період пільгового розмитнення або у період, під час якого не застосовувалися штрафні санкції.

"Наразі немає жодної необхідності продовжувати терміни особливого періоду, тим більше, що це неможливо зробити. 24 травня закінчується період використання нерозмитненого авто без застосування штрафних санкцій", – сказала Южаніна.

Як повідомляв УНН, у середу власники автомобілів на єврономерах вкотре приїхали до центру столиці. Станом на 10 годину автомобілісти частково перекрили вулицю Грушевського, стоячи обабіч дороги.

Нагадаємо, 22 лютого сплив пільговий період розмитнення авто на єврономерах.