В Раде заявили, что требования "евробляхеров" не могут быть выполнены

КИЕВ. 15 мая. УНН. Льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан. Об этом сообщила журналистам народный депутат Нина Южанина, комментируя проведение под стенами Верховной Рады акции "За доступное растаможку", передает УНН со ссылкой на пресс-службу фракции партии "Блок Петра Порошенко".