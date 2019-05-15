В Раде заявили, что требования "евробляхеров" не могут быть выполнены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан. Об этом сообщила журналистам народный депутат Нина Южанина, комментируя проведение под стенами Верховной Рады акции "За доступное растаможку", передает УНН со ссылкой на пресс-службу фракции партии "Блок Петра Порошенко".
"Требования представителей движения "Авто Евро Сила" к Верховной Раде отменить акциз на ввозимый в Украину автотранспорт и отсрочить введение штрафных санкций не могут быть выполнены. Льготы на уплату таможенных платежей могут быть применены только к определенным категориям граждан - многодетным семьям, инвалидам, другим социально незащищенным категориям", - говорится в сообщении.
Южанина сообщила, что обратилась в Министерство финансов и Министерство социальной политики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто.
"На этапе принятия закона этих исключений делать нельзя было, поскольку льготами воспользовались бы те, кто вообще не хочет платить никаких платежей", - уточнила она.
Народный депутат напомнила, что все, кто имел желание растаможить авто, сделал это в период льготного растаможивания или в период, во время которого не применялись штрафные санкции.
"Сейчас нет никакой необходимости продлевать сроки особого периода, тем более, что это невозможно сделать. 24 мая заканчивается период использования нерастаможенного авто без применения штрафных санкций", - сказала Южанина.
Как сообщал УНН, в среду владельцы автомобилей на еврономерах в очередной раз приехали в центр столицы. По состоянию на 10:00 автомобилисты частично перекрыли улицу Грушевского, стоя на обочине дороги.
Напомним, 22 февраля истек льготный период растаможка авто на еврономерах.