"Євробляхи" знов заполонили центр Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Власники автомобілів на єврономерах вкотре приїхали до центру столиці. Станом на 10 годину автомобілісти частково перекрили вулицю Грушевського, стоячи обабіч дороги. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Одні з головних вимог мітингарів - відтермінування штрафів за нерозмитнену автівки, зупинення повторних штрафів і скасування акцизів на авто.
Відтак, на площі Конституції біля Верховної Ради вже встановило сцену і зібралося більше 200 людей. У планах активістів звернутися до Верховної Ради і відповідного комітету ВР із вимогою розглянути їх питання. Зі сцени також пролунало звернення до новообраного Президента України Володимира Зеленського з закликом приїхати до мітингарів і виступити зі сцени.
Як повідомляв УНН, через "євробляхи" імпорт легковиків у січні збільшився у 2,4 раза. Розмитнені "євробляхи" за місяць охопили 77% ринку легкових авто.
Як повідомляв УНН, з 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації – за повною ставкою розмитнення. І вже з 23 травня ті, хто не виконав усі формальності будуть платити штраф у 170 тис. грн.