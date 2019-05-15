"Євробляхи" знов заполонили центр Києва

Одні з головних вимог мітингарів - відтермінування штрафів за нерозмитнену автівки, зупинення повторних штрафів і скасування акцизів на авто.

Відтак, на площі Конституції біля Верховної Ради вже встановило сцену і зібралося більше 200 людей. У планах активістів звернутися до Верховної Ради і відповідного комітету ВР із вимогою розглянути їх питання. Зі сцени також пролунало звернення до новообраного Президента України Володимира Зеленського з закликом приїхати до мітингарів і виступити зі сцени.



Як повідомляв УНН, через "євробляхи" імпорт легковиків у січні збільшився у 2,4 раза. Розмитнені "євробляхи" за місяць охопили 77% ринку легкових авто.



Як повідомляв УНН, з 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації – за повною ставкою розмитнення. І вже з 23 травня ті, хто не виконав усі формальності будуть платити штраф у 170 тис. грн.