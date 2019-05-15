"Евробляхи" вновь заполонили центр Киева

Одни из главных требований митингующих - отсрочка штрафов за нерастаможенные машины, остановки повторных штрафов и отмена акцизов на авто.

Следовательно, на площади Конституции возле Верховной Рады уже установило сцену и собралось более 200 человек. В планах активистов обратиться в Верховную Раду и соответствующий комитет ВР с требованием рассмотреть их вопрос. Со сцены также прозвучало обращение к новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приехать к митингующим и выступить со сцены.



Как сообщал УНН, из-за "евроблях" импорт легковушек в январе увеличился в 2,4 раза . Растаможенные "евробляхи" за месяц охватили 77% рынка легковых авто .



Как сообщал УНН, с 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки автомобилей в иностранной регистрации - по полной ставке растаможки. И уже с 23 мая те, кто не выполнил все формальности будут платить штраф в 170 тыс. грн.