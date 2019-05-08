Розмитнені "євробляхи" за місяць охопили 77% ринку легкових авто

"Протягом квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 22,5 тис. розмитнених легкових авто з пробігом. У результаті частка "б/у-шних" автомобілів на первинному ринку становила майже 77%", - вказали в асоціації.

У порівнянні з квітнем минулого року реєстрації ввезених з-за кордону легковиків з пробігом виросли в 3,5 рази, а їх частка на первинному ринку збільшилася на 28 процентних пунктів. Половину цих реєстрацій становили автомобілі, яким понад 10 років.

Вибираючи не нові іномарки, українці частіше віддавали перевагу автомобілям з дизельними двигунами. Минулого місяця такі автомобілі охопили 53% первинних реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Водночас, частка бензинових авто становила 35%, автомобілів "на газу" - близько 9%, і 3% прийшлося на електромобілі та гібриди.

Що стосується автомобільних марок, то лідером місяці став Volkswagen, 3,7 тис. автівок цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. Другою за популярністю стала марка Skoda - 1848 не нових автомобілів якої було ввезено і минулого місяця зареєстровано в Україні. На третьому місці - Renault з результатом 1821 авто.

Що стосується найбільш популярних моделей серед імпортного секонд-хенду, то в квітні ними були: Volkswagen Passat - 1514 шт., Skoda Octavia - 1150 шт. і Renault Megane - 1138 шт.

Всього з початку року українську прописку отримали 206 930 легкових авто, які були в експлуатації, що на 722% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Нагадаємо, через "євробляхи" імпорт легковиків за місяць збільшився у 2,4 раза.