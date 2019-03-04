Через "євробляхи" імпорт легковиків у січні збільшився у 2,4 раза

КИЇВ. 4 березня. УНН. Розмитненням значної кількості автомобілів з іноземною реєстрацією у січні призвів до збільшення обсягів "імпорту" в Україну легкових автомобілів у 2,4 раза (рік до року). Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.