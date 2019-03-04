Через "євробляхи" імпорт легковиків у січні збільшився у 2,4 раза
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Розмитненням значної кількості автомобілів з іноземною реєстрацією у січні призвів до збільшення обсягів "імпорту" в Україну легкових автомобілів у 2,4 раза (рік до року). Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.
"Прискорилося зростання імпорту продукції машинобудування (до 21,7% р/р) передусім за рахунок легкових автомобілів. Це було зумовлено розмитненням значної кількості автомобілів з іноземною реєстрацією, а отже охопленням їх митною статистикою (обсяги "імпорту" легкових автомобілів збільшилися у 2,4 раза р/р)", - повідомили у НБУ.
Крім того, як вказано, імпорт електричного устаткування зріс у 1,3 раза р/р унаслідок подальшого нарощування закупівель обладнання для альтернативної енергетики.
Нагадаємо, за час пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією було оформлено понад 218 тисяч таких транспортних засобів.