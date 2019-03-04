Из-за "евроблях" импорт легковушек в январе увеличился в 2,4 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Растаможка значительного количества автомобилей с иностранной регистрацией в январе привела к увеличению объемов "импорта" в Украину легковых автомобилей в 2,4 раза (год к году). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"Ускорился рост импорта продукции машиностроения (до 21,7% г/г) прежде всего за счет легковых автомобилей. Это было обусловлено растаможкой значительного количества автомобилей с иностранной регистрацией, а следовательно охватом их таможенной статистикой (объемы "импорта" легковых автомобилей увеличились в 2,4 раза г/г)", - сообщили в НБУ.
Кроме того, как указано, импорт электрооборудования вырос в 1,3 раза г/г вследствие дальнейшего наращивания закупок оборудования для альтернативной энергетики.
Напомним, за время льготного периода растаможки автомобилей с иностранной регистрацией было оформлено более 218 тысяч таких транспортных средств.