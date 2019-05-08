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Растаможенные "евробляхы" за месяц охватили 77% рынка легковых авто

Растаможенные "евробляхы" за месяц охватили 77% рынка легковых авто

Киев  •  УНН

 • 12913 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Растаможенные иномарки с пробегом охватили 77% апрельского рынка легковых автомобилей в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

"В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом. В результате доля "б/у-шных" автомобилей на первичном рынке составила почти 77%", - указали в ассоциации.

По сравнению с апрелем прошлого года регистрации ввезенных из-за границы легковых с пробегом выросли в 3,5 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась на 28 процентных пунктов. Половину этих регистраций составляли автомобили, которым более 10 лет.

Выбирая не новые иномарки, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 53% первичных регистраций импортируемых авто с пробегом. В то же время, доля бензиновых авто составляла 35%, автомобилей "на газу" - около 9%, и 3% пришлось на электромобили и гибриды.

Что касается автомобильных марок, то лидером месяца стал Volkswagen, 3,7 тыс. пвтомобилей этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских. Второй по популярности стала марка Skoda - 1848 года не новых автомобилей которой было ввезено и в прошлом месяце зарегистрировано в Украине. На третьем месте - Renault с результатом 1821 авто.

Что касается наиболее популярных моделей среди импортного секонд-хенда, то в апреле ними были: Volkswagen Passat - 1514 шт., Skoda Octavia - 1150 шт. и Renault Megane - 1138 шт.

Всего с начала года украинскую прописку получили 206 930 легковых авто, которые были в эксплуатации, на 722% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, из-за "евробляхы" импорт легковушек за месяц увеличился в 2,4 раза.

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