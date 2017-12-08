Рада продлила действие аналогового вещания на территориях с особым режимом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада продлила срок использования аналогового вещания на временно оккупированной и неподконтрольной территории. Соответствующий законопроект поддержали 247 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно законопроекту разрешение на временное вещание - решение, принятое Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляющая телерадиоорганизации право на внеконкурсной основе в соответствии с условиями разрешения осуществлять временное вещание на территориях с особым режимом вещания сроком до одного года.
Территории с особым режимом вещания - районы Украины, граничащих с временно оккупированной территории Украины (Автономной Республикой Крым и городом Севастополем), районы Донецкой и Луганской областей, а также приграничные районы Украины, на которые с территорий соседних государств средствами эфирного наземного аналогового и/или цифрового телерадиовещания распространяются программы государства-агрессора.
Кроме этого предполагается, что для обеспечения возможности временного вещания с использованием радиочастотного ресурса Украины аналоговое вещание может быть продлено на территории с особым режимом вещания.
Напомним, Рада предварительно одобрила выдачу временных разрешений на вещание в ОРДЛО.