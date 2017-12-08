Рада продовжила дію аналогового мовлення на територіях з особливим режимом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада продовжила термін використання аналогового мовлення на тимчасово окупованій та непідконтрольній території. Відповідний законопроект підтримали 247 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Згідно до законопроекту дозвіл на тимчасове мовлення — рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року.
Території з особливим режимом мовлення – райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей, а також прикордонні райони України, на які з територій сусідніх держав засобами ефірного наземного аналогового та/або цифрового телерадіомовлення поширюються програми держави-агресора.
Крім цього передбачається, що для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу України аналогове мовлення може бути продовжене на території з особливим режимом мовлення.
Нагадаємо, Рада попередньо схвалила видачу тимчасових дозволів на мовлення в ОРДЛО.