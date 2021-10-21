Рада приняла за основу законопроект о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала” по развитию высокоэффективной когенерации, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.
Детали
Целью принятия проекта Закона является согласование положений действующего законодательства Украины принципам и положениям законодательства Европейского союза в области развития высокоэффективной когенерации, в частности, Директивы 2004/8/ЕС и Директивы 2012/27/ЕС.
Дополнение
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в понедельник сообщал, что в четверг в парламенте состоится дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам.