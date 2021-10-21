Рада прийняла за основу законопроект про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Верховна Рада прийняла у першому читанні за основу законопроект про внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” щодо розвитку високоефективної когенерації, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримало 282 народних депутата.
Деталі
Метою прийняття проекту Закону є узгодження положень чинного законодавства України з принципами та положеннями законодавства Європейського союзу в сфері розвитку високоефективної когенерації, зокрема, Директиви 2004/8/ЄС та Директиви 2012/27/ЄС.
Доповнення
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у понеділок повідомляв, що у четвер в парламенті відбудеться додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.