Рада прийняла за основу законопроект про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії

Відповідне рішення підтримало 282 народних депутата.

Деталі

Метою прийняття проекту Закону є узгодження положень чинного законодавства України з принципами та положеннями законодавства Європейського союзу в сфері розвитку високоефективної когенерації, зокрема, Директиви 2004/8/ЄС та Директиви 2012/27/ЄС.

Доповнення

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у понеділок повідомляв, що у четвер в парламенті відбудеться додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам.