У четвер у Раді очікують позачергове засідання: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У четвер в парламенті може відбутись додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам. Про це на засіданні погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
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“Є попередньо ініціатива яка, я думаю, буде ближчим часом висловлена у відповідному листі, що можливо на цьому тижні буде додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам. Можливо, вона буде у четвер”, — сказав Стефанчук.
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Спікер парламенту у зв’язку з зазначеним закликав скоригувати роботу фракцій та груп у ВР.
Додамо
18 жовтня відбудеться засідання фракції “Слуга народу” на якому будуть обговорювати зокрема і проект бюджету України на наступний рік.