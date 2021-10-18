У четвер у Раді очікують позачергове засідання: що розглянуть

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“Є попередньо ініціатива яка, я думаю, буде ближчим часом висловлена у відповідному листі, що можливо на цьому тижні буде додаткова позачергова сесія, присвячена євроінтеграційним законам. Можливо, вона буде у четвер”, — сказав Стефанчук.

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Спікер парламенту у зв’язку з зазначеним закликав скоригувати роботу фракцій та груп у ВР.

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18 жовтня відбудеться засідання фракції “Слуга народу” на якому будуть обговорювати зокрема і проект бюджету України на наступний рік.