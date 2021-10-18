В четверг в Раде ожидают внеочередное заседание: что рассмотрят
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В четверг в парламенте может состояться дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам. Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Есть предварительно инициатива которая, я думаю, будет в ближайшее время высказана в ответном письме, что возможно на этой неделе будет дополнительная внеочередная сессия, посвященная евроинтеграционным законам. Возможно, она будет в четверг”, — сказал Стефанчук.
Детали
Спикер парламента в связи с указанным призвал скорректировать работу фракций и групп в ВР.
Добавим
18 октября состоится заседание фракции “Слуга народа”, на котором будут обсуждать в том числе и проект бюджета Украины на следующий год.