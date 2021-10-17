Завтра “Слуги народу” обговорять проект Держбюджету

“В понеділок, 18 жовтня, о 19:00 відбудеться засідання фракції „Слуга Народу“. Серед питань порядку денного — обговорення проекту державного бюджету на 2022 рік”, — написала вона.

Контекст

Нагадаємо, презентація Бюджету-2022 відбулася під гаслом "Інвестиції в людину, країну, майбутнє".

Уряд заявляє, що зробив акцент на соціальній спрямованості і, зокрема, у пріоритетному порядку планує залучати ресурси на забезпечення якісного рівня медицини - зростання зарплат лікарів у 1,6 раза. Забезпечення виплати стипендій для 190 тисяч студентів - додаткові витрати бюджетів у 1,1 млрд гривень.

5,95% ВВП планують направити на сектор оборони і безпеки. А на розвиток інфраструктури буде направлено майже 10 млрд грн додатково в порівнянні з поточним роком.

Як раніше повідомляв УНН, робоча група комітету ВР з питань бюджету розпочала розгляд поправок до законопроекту 6000 - Державний бюджет на 2022 рік. 12 і 13 жовтня протягом дня депутати розглядали їх по порядку і сформували рекомендації для вирішення комітету. 18 жовтня комітет розгляне поправки до закону і сформує рекомендації для Верховної Ради. Всього правок подано близько 3200, вагома їх частина стосується дотацій і субвенцій місцевим бюджетам.

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