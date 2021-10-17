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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113456 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126169 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110371 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109103 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137781 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121662 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161345 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Завтра "Слуги народа" обсудят проект Госбюджета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Завтра, 18 октября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждать в том числе и проект бюджета Украины на следующий год. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", - написала она.

Контекст

Напомним, презентация бюджета-2022 прошла под лозунгом "Инвестиции в человека, страну, будущее". 

Правительство заявляет, что сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на обеспечение качественного уровня медицины - рост зарплат врачей в 1,6 раза. Обеспечение выплаты стипендий для 190 000 студентов - дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен.

5,95% ВВП планируют направить на сектор обороны и безопасности. А на развитие инфраструктуры будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом.

Как ранее сообщал, рабочая группа Комитета ВР по вопросам бюджета начала рассмотрение поправок к законопроекта № 6000 - Государственный бюджет на 2022). 12 и 13 октября в течение дня депутаты рассматривали их по порядку и сформировали рекомендации для решения комитета. 18 октября Комитет рассмотрит поправки в закон и сформирует рекомендации для Верховной Рады. Всего правок подано около 3200, значительная их часть касается дотаций и субвенций местным бюджетам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине при ВР может появиться Бюджетный офис, запуск которого обойдется в 20 млн долларов

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