Завтра "Слуги народа" обсудят проект Госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Завтра, 18 октября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждать в том числе и проект бюджета Украины на следующий год. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
"В понедельник, 18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". Среди вопросов повестки дня - обсуждение проекта государственного бюджета на 2022", - написала она.
Контекст
Напомним, презентация бюджета-2022 прошла под лозунгом "Инвестиции в человека, страну, будущее".
Правительство заявляет, что сделало акцент на социальной направленности и, в частности, в приоритетном порядке планирует привлекать ресурсы на обеспечение качественного уровня медицины - рост зарплат врачей в 1,6 раза. Обеспечение выплаты стипендий для 190 000 студентов - дополнительные расходы бюджетов в 1,1 млрд гривен.
5,95% ВВП планируют направить на сектор обороны и безопасности. А на развитие инфраструктуры будет направлено почти 10 млрд грн дополнительно по сравнению с текущим годом.
Как ранее сообщал, рабочая группа Комитета ВР по вопросам бюджета начала рассмотрение поправок к законопроекта № 6000 - Государственный бюджет на 2022). 12 и 13 октября в течение дня депутаты рассматривали их по порядку и сформировали рекомендации для решения комитета. 18 октября Комитет рассмотрит поправки в закон и сформирует рекомендации для Верховной Рады. Всего правок подано около 3200, значительная их часть касается дотаций и субвенций местным бюджетам.
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