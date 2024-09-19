Рада приняла закон об особенностях приватизации госбанков: что он предусматривает

Верховная Рада приняла в целом законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Рада приняла #11474 - особенности приватизации госбанков. ЗА в целом - 260 - написал Железняк в Telegram.

Он указал, что принятие документа также является требованием Всемирного банка.

Как ранее заявлял нардеп, главная цель законопроекта - уменьшить присутствие государства на банковском рынке.

Он также рассказал об основных новациях документа:

расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;

позволяет продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);

повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;

включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;

обновляет правила по определению цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;

учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;

приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;