Рада приняла закон об особенностях приватизации госбанков: что он предусматривает
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Закон расширяет круг инвесторов, позволяет продажу любой доли государства и обновляет правила проведения аукциона.
Верховная Рада приняла в целом законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
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Он указал, что принятие документа также является требованием Всемирного банка.
Как ранее заявлял нардеп, главная цель законопроекта - уменьшить присутствие государства на банковском рынке.
Он также рассказал об основных новациях документа:
- расширяет круг потенциальных инвесторов, продажу которым готово рассмотреть государство;
- позволяет продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе);
- повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством в качестве финансовых советников по продаже;
- включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи;
- обновляет правила по определению цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка;
- учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор;
- приводит требования к договору купли-продажи в соответствие с рыночными практиками;
- предотвращает негативное влияние на процедуру продажи (например, остановку продажи) со стороны бывших бенефициарных собственников (актуально для АО «СЕНС БАНК») или текущих миноритарных акционеров (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").