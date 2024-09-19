Рада ухвалила закон про особливості приватизації держбанків: що він передбачає
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо особливостей приватизації державних банків. Закон розширює коло інвесторів, дозволяє продаж будь-якої частки держави та оновлює правила проведення аукціону.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо особливостей приватизації державних банків. Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Рада прийняла #11474 - особливості приватизації держбанків. ЗА в цілому - 260
Він вказав, що ухвалення документа також є вимогою Світового банку.
Як раніше заявляв нардеп, головна ціль законопроєкту - зменшити присутність держави на банківському ринку.
Він також розповів про основні новації документу:
- розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
- дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для АТ "СЕНС БАНК") чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").