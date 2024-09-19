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Рада ухвалила закон про особливості приватизації держбанків: що він передбачає

Рада ухвалила закон про особливості приватизації держбанків: що він передбачає

Київ • УНН

 • 16520 перегляди

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо особливостей приватизації державних банків. Закон розширює коло інвесторів, дозволяє продаж будь-якої частки держави та оновлює правила проведення аукціону.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо особливостей приватизації державних банків. Про це пише УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Рада прийняла #11474 - особливості приватизації держбанків. ЗА в цілому - 260

- написав Железняк у Telegram.

Він вказав, що ухвалення документа також є вимогою Світового банку.

Як раніше заявляв нардеп, головна ціль законопроєкту - зменшити присутність держави на банківському ринку. 

Він також розповів про основні новації документу: 

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для АТ "СЕНС БАНК") чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
svitovyi-bankСвітовий банк
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