Рада приняла в первом чтении изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании"
Киев • УНН
Рада приняла в первом чтении изменения к закону о социальном страховании. Законопроект касается усовершенствования порядка выдачи, продления и контроля за листками нетрудоспособности.
Верховная Рада в четверг, 15 мая, приняла в первом чтении законопроект № 13062 о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые предусматривают усовершенствование порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности. За это проголосовало 247 нардепов, пишет УНН со ссылкой на заседание Верховной Рады.
Детали
Инициаторами законопроекта выступает группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия, Галина Третьякова, Михаил Радуцкий и другие.
Законопроект предусматривает изменения в части урегулирования вопроса листков нетрудоспособности, их проверки и осуществления возврата сумм страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листков нетрудоспособности.
Кроме того, закреплено, что проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности имеют право делать только уполномоченные врачи. Другими словами врачи соответствующей квалификации и опыта работы.
Этим законопроектом также вносятся изменения в процесс возврата средств страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности.
Дополнение
Пенсионный фонд Украины сообщил, что работодатели имеют право обращаться в ПФУ для проведения проверки обоснованности больничного, выданного работнику, в случае возникновения сомнений относительно правильности выдачи или продления листка нетрудоспособности.
Согласно украинскому законодательству, основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, удостоверяющего факт усыновления ребенка, установления опеки над ребенком, является листок нетрудоспособности.