Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Київ • УНН
Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про соціальне страхування. Законопроєкт стосується удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за листками непрацездатності.
Верховна Рада у четвер, 15 травня, прийняла у першому читанні законопроєкт № 13062 про внесення змін до Закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", які передбачають удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності. За це проголосувало 247 нардепів, пише УНН з посиланням на засідання Верховної Ради.
Деталі
Ініціаторами законопроекту виступає група народних депутатів, серед яких Давид Арахамія, Галина Третьякова, Михайло Радуцький та інші.
Законопроект передбачає зміни в частині врегулювання питання листків непрацездатності, їх перевірки та здійснення повернення сум страхових виплат в разі встановлення необґрунтованості видачі листків непрацездатності.
Крім того, закріплено, що перевірки медичних висновків щодо тимчасової непрацездатність мають право робити тільки уповноважені лікарі. Іншими словами лікарі, відповідної кваліфікації та досвіду роботи.
Цим законопроєктом також вносяться зміни до процесу повернення коштів страхової виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.
Доповнення
Пенсійний фонд України повідомив, що роботодавці мають право звертатися до ПФУ для проведення перевірки обґрунтованості лікарняного, виданого працівникові, у разі виникнення сумнівів щодо правильності видачі чи продовження листка непрацездатності.
Згідно з українським законодавством, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною, є листок непрацездатності.