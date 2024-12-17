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Рада приняла новые правила торговли авто: что изменится

Рада приняла новые правила торговли авто: что изменится

Киев  •  УНН

 • 6721 просмотра

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Верховная Рада поддержала законопроект №9083 о новых правилах торговли транспортными средствами 270 голосами. Закон позволит продавцам авто осуществлять операции без постановки на учет в СЦ МВД и ТЦК.

Верховная Рада одобрила законопроект №9083 о новых правилах торговли транспортными средствами, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Рада одобрила новые правила торговли транспортными средствами (№9083). За - 270», - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Как сообщили в ассоциации «Укравтопром», закон направлен на упрощение торговли подержанными авто.

По словам нардепа, в частности, те, кто занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспорта, смогут выкупать и реализовывать транспортные средства, как товар, без постановки их на учет в СЦ МВД и ТЦК.

«На сегодня организации, осуществляющие торговлю бывшими в употреблении ТС, при выкупе автомобиля с целью его дальнейшей перепродажи, обязаны учитывать его не как товар, а как основное средство для собственного использования», - пояснили в Укравтопроме.

При перерегистрации авто и получении водительских прав хотят проверять место жительства и не только - Рада рассмотрит законопроект22 июл. 2024, 11:49 • 22180 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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