Рада поддержала законопроект по регулированию воспроизводства лесов

С пользованием лесом и недрами больше всего разоблаченных преступных групп - экологическая прокуратура

За три года работы природоохранных прокуроров разоблачили 101 организованную преступную группу, из которых 67 - в сфере лесного хозяйства и 24 - в сфере недропользования, в том числе группу, причастную к незаконной вырубке вековых дубов в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, что нанесло ущерб на 59 миллионов гривен.