Рада поддержала за основу установление уголовной ответственности за несанкционированное копирование информации из публичных реестров

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации из публичных электронных реестров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа, обнародованную на сайте Рады.

Детали

Парламент проголосовал за основу законопроект № 10242 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах во время действия военного положения.

Законопроект предлагает установить за это наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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