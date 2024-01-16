Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації з в публічних електронних реєстрів. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку документа, оприлюднену на сайті Ради.

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Парламент проголосував за основу законопроєкт № 10242 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах під час дії воєнного стану.

Законопроєкт пропонує встановити за це покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років та права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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