Рада поддержала новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: предусматривает электронные лицензии

В Верховной Раде приняли за основу законопроект №10346 относительно государственного регулирования производства и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачные изделия и топливо, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Парламент принял за основу новый закон (№10346) о государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего - сообщил Железняк в Telegram.

По его словам, "за" первое чтение отдали голоса 305 нардепов.

"Если коротко: обновляем закон, который был написан еще в далеком 1995 году и делаем его современным. Именно в нем внедряются электронные лицензии на торговлю, автоматизация процесса их выдачи и бессрочность. Четко прописаны условия получения лицензий. Это то, что просил бизнес", - указал Железняк.

Как сообщали в профильном комитете, законопроект направлен на совершенствование законодательной базы по регулированию производства, ввоза на таможенную территорию Украины, вывоза за пределы таможенной территории Украины, оптовой и розничной торговли спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, и горючим.

Что предусматривает законопроект:

упрощается процедура получения лицензий и предложен переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий;

вводятся бессрочные лицензии для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

для лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, а также на право хранения горючего, которое не реализуется другим лицам и используется исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки, вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности;

совершенствуется структура и порядок администрирования государственных реестров в сфере государственного регулирования производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего;

с целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья; 6) пересматривается стоимость лицензий на право осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности и размер штрафов за нарушение требований настоящего Закона с привязкой к размеру минимальной заработной платы, определенной законом по состоянию на 1 января отчетного (налогового) года.

Замечание

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в феврале указывали, что бизнес озвучил обеспокоенность определенными нормами законопроекта, в частности основаниями для аннулирования лицензии. У компаний, по данным ассоциации, "есть опасения, что внесение таких оснований как установление контролирующими органами факта отсутствия лицензиата по местонахождению, недопуска к проверке, продажи алкоголя при отсутствии акцизной марки на 1 бутылке / с порванной акцизной маркой на 1 бутылке, может потенциально быть использовано для давления на бизнес".

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