Рада поддержала усиление ответственности за торговлю подакцизными товарами без разрешений: какие штрафы предусматриваются
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект, который устанавливает новые штрафы за незаконную торговлю пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет без государственной регистрации или разрешений.
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который устанавливает новые штрафы за торговлю пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, без госрегистрации или без разрешений. Об этом передает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и проект закона №9364.
Детали
"Рада поддержала в первом чтении внесение изменений (№9364) по усилению ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, за торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями или жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, без марок акцизного налога или с поддельными марками этого налога будет установлен штраф в размере от 3,4 тыс. грн до 10,2 тыс. грн, а также с конфискацией предметов торговли и денег, полученных в результате торговли.
Также штраф предусматривается за такую торговлю без регистрации или разрешительных документов. Он будет составлять от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен с конфискацией предметов торговли и денег. За повторное нарушение в течение года - от 34 тыс. гривен до 85 тыс. гривен.
За нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми, табачными изделиями штраф будет составлять от 6800 гривен до 13,6 тыс. гривен. За повторное нарушение в течение года штраф уже будет на уровне от 13,6 тыс. гривен до 17 тыс. гривен с конфискацией предметов торговли и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.
Также планируется ввести административную ответственность за незаконный оборот (кроме случаев изготовления) без цели сбыта подакцизных товаров без марок акцизного налога.
Так, за приобретение, хранение, пересылку, транспортировку без цели сбыта алкогольных напитков, табачных изделий или жидкостей, используемых в электронных сигаретах без марок акцизного налога или с поддельными марками этого налога совершенное в значительном размере, штрафы будут составлять на граждан от 510 гривен до 1700 гривен (за повторные действия - от 1700 гривен до 5100 гривен), а на должностных лиц и ФЛП - от 1700 гривен до 4250 гривен (за повторные действия - от 10,2 тыс. гривен до - 17 тыс. гривен).
Проект закона предлагает наделить Бюро экономической безопасности правом составления протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота подакцизных товаров.
Напомним
Правительство одобрило постепенное приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС, коснется топлива и алкогольных напитков в части, касающейся определения термина "промежуточные продукты" - вина и другие сброженные напитки.
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