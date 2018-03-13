Рада планирует обязать обнародовать информацию обо всех легальных компьютерных программах

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39807 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54706 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58231 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102286 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93471 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103708 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110726 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116988 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122517 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Рада планирует обязать обнародовать информацию обо всех легальных компьютерных программах

Рада планирует обязать обнародовать информацию обо всех легальных компьютерных программах

Киев  •  УНН

 • 29022 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Рада планирует обязать обнародовать информацию обо всех легальных дисках и компьютерных программах. Парламентарии 238 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусмотрено, что в течение трех рабочих дней заявитель должен получить письменное решение о выдаче контрольных марок или отказе в их выдаче от государственной службы по интеллектуальной собственности.

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При этом отмечается, что Государственная служба по вопросам интеллектуальной собственности в течение трех рабочих дней со дня выдачи контрольных марок публикует на своем официальном сайте перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных установленного образца с указанием произведений, зафиксированных на этих экземплярах (на языке, который используется для оригинала соответствующего экземпляра), данные о заявителе (для юридических лиц - полное наименование, для физических лиц - фамилия, имя и отчество), по которому принято решение о выдаче контрольных марок, количество выданных контрольных марок, дату выдачи контрольных марок.

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