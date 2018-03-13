Рада планирует обязать обнародовать информацию обо всех легальных компьютерных программах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Рада планирует обязать обнародовать информацию обо всех легальных дисках и компьютерных программах. Парламентарии 238 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусмотрено, что в течение трех рабочих дней заявитель должен получить письменное решение о выдаче контрольных марок или отказе в их выдаче от государственной службы по интеллектуальной собственности.
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При этом отмечается, что Государственная служба по вопросам интеллектуальной собственности в течение трех рабочих дней со дня выдачи контрольных марок публикует на своем официальном сайте перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных установленного образца с указанием произведений, зафиксированных на этих экземплярах (на языке, который используется для оригинала соответствующего экземпляра), данные о заявителе (для юридических лиц - полное наименование, для физических лиц - фамилия, имя и отчество), по которому принято решение о выдаче контрольных марок, количество выданных контрольных марок, дату выдачи контрольных марок.