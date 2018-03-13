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Рада планує зобов’язати оприлюднювати інформацію про всі легальні комп’ютерні програми

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Рада планує зобов’язати оприлюднювати інформацію про всі легальні диски та комп’ютерні програми. Парламентарі 238 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачено, що протягом трьох робочих днів заявник повинен отримати письмове рішення про видачу контрольних марок або відмову в їх видачі від державної служби з питань інтелектуальної власності.

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При цьому наголошується, що Державна служба з питань інтелектуальної власності протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках (мовою, що використовується для оригіналу відповідного примірника), дані про заявника (для юридичних осіб — повне найменування, для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові), щодо якого прийнято рішення про видачу контрольних марок, кількість виданих контрольних марок, дату видачі контрольних марок.

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