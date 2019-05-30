Рада поддержала предоставление отпуска усыновителям сирот

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 25641 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 47431 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 65097 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 79774 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120720 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111034 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137350 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144572 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130103 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130172 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Рада поддержала предоставление отпуска усыновителям сирот

Рада поддержала предоставление отпуска усыновителям сирот

Киев  •  УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом закон о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. За законопроект 6350 проголосовали 248 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки предусматривает введение дополнительного отпуска в 50 дней в случае усыновления одного ребенка и 70 дней - в случае усыновления двух и более детей.

Проект акта разработан с целью приведения Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса Украины относительно усыновления детей от двух месяцев и обеспечения равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителей.

Напомним, 15 января 2019 Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6350 относительно уравнивания прав мужчин и женщин на получение отпусков при усыновлении ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

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