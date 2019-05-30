Рада поддержала предоставление отпуска усыновителям сирот

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки предусматривает введение дополнительного отпуска в 50 дней в случае усыновления одного ребенка и 70 дней - в случае усыновления двух и более детей.



Проект акта разработан с целью приведения Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса Украины относительно усыновления детей от двух месяцев и обеспечения равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителей.



Напомним, 15 января 2019 Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6350 относительно уравнивания прав мужчин и женщин на получение отпусков при усыновлении ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.