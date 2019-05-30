Рада підтримала надання відпустки усиновлювачам сиріт

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування передбачає введення додаткової відпустки в 50 днів у разі усиновлення однієї дитини і 70 днів – у разі усиновлення двох і більше дітей.



Проект акта розроблений з метою приведення Кодексу законів про працю України та Закону України „Про відпустки” у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей віком від двох місяців та забезпечення рівних прав на отримання одноразової оплачуваної відпустки у зв’язку з усиновленням дитини для всіх усиновлювачів.



Нагадаємо, 15 січня 2019 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект №6350 щодо зрівняння прав чоловіків та жінок на отримання відпусток при усиновленні дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.