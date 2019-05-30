Рада підтримала надання відпустки усиновлювачам сиріт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Народні депутати підтримали в другому читанні та в цілому закон щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За законопроект 6350 проголосували 248 народних депутатів під час сесійного засідання, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування передбачає введення додаткової відпустки в 50 днів у разі усиновлення однієї дитини і 70 днів – у разі усиновлення двох і більше дітей.
Проект акта розроблений з метою приведення Кодексу законів про працю України та Закону України „Про відпустки” у відповідність до вимог Сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей віком від двох місяців та забезпечення рівних прав на отримання одноразової оплачуваної відпустки у зв’язку з усиновленням дитини для всіх усиновлювачів.
Нагадаємо, 15 січня 2019 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект №6350 щодо зрівняння прав чоловіків та жінок на отримання відпусток при усиновленні дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.