Рада поддержала государственное признание Пласта

Проект Закона Украины "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создание благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.



Напомним, сегодня парламент включил в повестку дня законопроект о проекте закона о государственном признание и поддержку скаутской организации "Пласт".