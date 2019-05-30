Рада підтримала державне визнання Пласту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Народні депутати України підтримали за основу проект закону щодо державного визнання і підтримку скаутської організації "Пласт". Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів під час сесійного засідання, передає кореспондент УНН.
Проект Закону України “Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України” розроблено з метою – створення сприятливої законодавчої бази задля підтримки і розвитку пластового (скаутського) руху в Україні та серед української діаспори в світі.
Нагадаємо, сьогодні парламент включив до порядку денного законопроект про проект закону щодо державного визнання і підтримку скаутської організації "Пласт".