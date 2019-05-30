Рада включила в порядок денний закон про освіту

Крім того, народні депутати включили до порядку денного Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, Проект Закону про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України – підтримала в порядок денний сесії для прийняття рішення.



Також були включені до порядку денного проект Постанови про внесення змін у додаток до Постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році", Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо реалізацій конституційного права на звернення особами, які визнані судом недієздатними), Проект Закону про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами).



Проект Закону про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян, Проект Постанови про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств.



У той же час Рада не підтримала включення до порядку денного Проект Закону про внесення зміни до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" щодо фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів.

Нагадаємо, напередодні комітет при ВРУ рекомендував прийняти проект закону “Про повну загальну середню освіту” за основу в першому читанні — депутати мають його розглянути вже сьогодні, 30 травня.