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Гриневич: сьогодні ВРУ розгляне законопроект про повну загальну середню освіту

Гриневич: сьогодні ВРУ розгляне законопроект про повну загальну середню освіту

Київ • УНН

 • 11917 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Комітет при ВРУ рекомендував прийняти проект закону “Про повну загальну середню освіту” за основу в першому читанні — депутати мають його розглянути вже сьогодні, 30 травня. Про це повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич 29 травня 2019 року під час засідання Комітету ВРУ з питань науки і освіти, передає УНН.

Очільниця МОН наголосила, що надзвичайно важливо прийняти цей закон бодай у першому читанні, щоб побудова нової системи шкільної освіти не зупинялася на півшляху.

“2017 року парламент ухвалив Закон “Про освіту”, що став фундаментом освітньої реформи. Саме завдяки йому 1 вересня минулого року першокласники прийшли навчатись у Нову українську школу. Але для повноцінного будинку фундаменту недостатньо, нам також потрібні стіни, вікна, дах — ті механізми, які дадуть повноцінно реалізуватись ідеям Закону “Про освіту” та концепції НУШ. І саме цією опорною стіною реформи має стати презентований сьогодні проект закону “Про повну загальну середню освіту”, — зазначила Гриневич.

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Зазначається, що Комітет ВРУ з питань науки і освіти виніс позитивну оцінку законопроекту.

Додається, що під час засідання, зокрема, йшлося про те, що окремі зауваження до проекту можна буде врахувати між розглядами документа в першому та другому читанні.

Нагадаємо, що 13 березня 2019 року Уряд подав до ВРУ проект закону “Про повну загальну середню освіту”, який розширює можливості для учнів, учителів, батьків та освітніх управлінців.

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