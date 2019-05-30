Гриневич: сьогодні ВРУ розгляне законопроект про повну загальну середню освіту

КИЇВ. 30 травня. УНН. Комітет при ВРУ рекомендував прийняти проект закону “Про повну загальну середню освіту” за основу в першому читанні — депутати мають його розглянути вже сьогодні, 30 травня. Про це повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич 29 травня 2019 року під час засідання Комітету ВРУ з питань науки і освіти, передає УНН.