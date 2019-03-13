Уряд схвалив проект закону про середню освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив проект закону про середню освіту і визначив час для його доопрацювання, передає кореспондент УНН.
Так, на доопрацювання проекту закону визначено 3 дні.
За словами міністра освіти України Лілії Гриневич, згаданий закон дає перевагу для вчителів, зокрема реальну пересічну автономію у створенні програм, підвищення кваліфікацїі за кошт держави тощо.
Крім того, в Міносвіти хочуть запровадити педагогічну інтернатуру – молодий педагог отримає наставника, який отримуватиме 20% надбавки зарплати. Також усі вчителі пройдуть курс домедичної допомоги.
Міносвіти запропонувало також вибір директорів на конкурсних засадах.
"Директор обирається лише на 2 терміни по 6 років в кожній школі", - сказала міністр освіти.
Нагадаємо, в Кабміні встановили дедлайн на ліквідацію черг у дитсадки.
Також у лютому повідомлялося, що уряд у найближчий час подасть у Верховну раду України Закон "Про повну загальну середню освіту".