Правительство одобрило проект закона о среднем образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о среднем образовании и определил время для его доработки, передает корреспондент УНН.
Так, на доработку проекта закона определено 3 дня.
По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, упомянутый закон дает преимущество для учителей, в частности реальную обычного автономию в создании программ, повышение квалификации за счет государства и тому подобное.
Кроме того, в Минобразования хотят ввести педагогическую интернатуру - молодой педагог получит наставника, который будет получать 20% надбавки зарплаты. Также все учителя пройдут курс домедицинской помощи.
Минобразования предложило также выбор директоров на конкурсной основе.
"Директор избирается только на 2 срока по 6 лет в каждой школе", - сказала министр.
Напомним, в Кабмине установили дедлайн на ликвидацию очередей в детсады.
Также в феврале сообщалось, что правительство в ближайшее время подаст в Верховную Раду Украины Закон "О среднем образовании".