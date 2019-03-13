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Правительство одобрило проект закона о среднем образовании

Правительство одобрило проект закона о среднем образовании

Киев  •  УНН

 • 19624 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о среднем образовании и определил время для его доработки, передает корреспондент УНН.

Так, на доработку проекта закона определено 3 дня.

По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, упомянутый закон дает преимущество для учителей, в частности реальную обычного автономию в создании программ, повышение квалификации за счет государства и тому подобное.

Кроме того, в Минобразования хотят ввести педагогическую интернатуру - молодой педагог получит наставника, который будет получать 20% надбавки зарплаты. Также все учителя пройдут курс домедицинской помощи.

Минобразования предложило также выбор директоров на конкурсной основе.

"Директор избирается только на 2 срока по 6 лет в каждой школе", - сказала министр.

Напомним, в Кабмине установили дедлайн на ликвидацию очередей в детсады.

Также в феврале сообщалось, что правительство в ближайшее время подаст в Верховную Раду Украины Закон "О среднем образовании".

Украинские Национальные Новости

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