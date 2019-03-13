В уряді встановили дедлайн на ліквідацію черг у дитсадки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. До 2020 року в Україні планують додатково забезпечити місцями в дитячих садках понад 30 тисяч дітей, ліквідувавши черги в ці освітні заклади. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Якщо ще 3 роки тому черга в дитячі садочки була 90 тисяч, то сьогодні вона зменшена на 60 тисяч і дорівнює трохи більше 30 тисяч. І в 2020 році черг у садочки бути не повинно", - зазначив Прем’єр.
З його слів, на підтримку різних регіональних програм акумульовано 50 млрд грн. "І частина з них буде направлена на реконструкцію і будівництво дитячих садочків", - додав Гройсман.
Нагадаємо, наразі у черзі на зарахування у дитячі садки в Україні налічується близько 33 тисяч дітей.