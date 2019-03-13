В правительстве установили дедлайн на ликвидацию очередей в детсады
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. К 2020 году в Украине планируют дополнительно обеспечить местами в детских садах более 30 тысяч детей, ликвидировав очереди в эти образовательные учреждения. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Если еще 3 года назад очередь в детские сады была 90 тысяч, то сегодня она уменьшена на 60 тысяч и равна чуть более 30 тысячам. И в 2020 году очередей в садики быть не должно", - отметил Премьер.
По его словам, в поддержку различных региональных программ аккумулировано 50 млрд грн. "И часть из них будет направлена на реконструкцию и строительство детских садов", - добавил Гройсман.
Напомним, на сегодня в очереди на зачисление в детские сады в Украине насчитывается около 33 тысяч детей.