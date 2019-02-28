В Україні на зарахування в дитсадки чекають близько 33 тисяч дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Наразі у черзі на зарахування у дитячі садки в Україні налічується близько 33 тисяч дітей. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні колегії Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"За останні декілька років ми кардинально зменшили спільно з місцевими владами і, в тому числі, за підтримки державної регіональної політики майже на 60 тисяч черги в дитячі садочки. Внаслідок централізації… Коли ми починали працювати, близько 95 тисяч була черга, зараз – близько 33 тисяч", - зазначив Прем'єр.
Як повідомляв УНН, у Києві 6,5 тис. дітей чекають на зарахування в дитсадки.
Нагадаємо, у Києві налічується 393 вільних місця для дітей ясельного віку.