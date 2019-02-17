У яслах столиці майже 400 вільних місць

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Києві налічується 393 вільних місця для дітей ясельного віку. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

“Станом на 12.02. 2019 року в системі електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти налічується 393 вільних місця для дітей віком від 1 до 3 років”, - повідомили у відомстві.

Зазначено, що показник черги дітей зазначеного віку не є актуальним оскільки мами дітей віком від 0 до 3 років перебувають у відпустках по догляду за дитиною.

Загалом у Києві налічується 569 комунальних закладів дошкільної освіти та шкіл-дитячих садків, у яких створено 105 834 місця, з них 19 121 – для дітей ясельного віку (від 1 до 3 років).

Раніше УНН повідомляв, у МОН назвали введення плати за дитсадки в Києві порушенням Конституції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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