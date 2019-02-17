В яслях столицы почти 400 свободных мест

"По состоянию на 12.02. 2019 году в системе электронной записи детей в учреждения дошкольного образования насчитывается 393 свободных места для детей от 1 до 3 лет", - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что показатель очереди детей указанного возраста не является актуальным поскольку мамы детей от 0 до 3 лет находятся в отпусках по уходу за ребенком.

Всего в Киеве насчитывается 569 коммунальных учреждений дошкольного образования и школ-детских садов, в которых созданы 105 834 места, из них 19 121 - для детей ясельного возраста (от 1 до 3 лет).

Ранее УНН сообщал, в МОН назвали введение платы за детсады в Киеве нарушением Конституции.